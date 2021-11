Weimar: Eine hochmusikalische Verbindung über den Atlantik

Nach den Proben im Hochschulzentrum am Horn spielen Studierende aus Weimar und New York im Fürstenhaus neue Werke ihrer Kommilitonen.

Transatlantische Harmonien und Dissonanzen ergründet ein Austauschprojekt der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ mit der Manhattan School of Music New York. Kompositionsstudierende beider Hochschulen schufen dafür im Frühjahr 2021 eigens neue Werke.

Beim Konzert „oNSET Collective“ gelangen diese nach der gemeinsamen Probenphase am Samstag, 13. November, ab 19.30 Uhr im Fürstenhaus zur Uraufführung. Es erklingen (Eintritt frei, 3Gplus-Regel) Werke der Weimarer Jongsung Oh, Tianwei Zhu und Soyoung Kim sowie der New Yorker Wookhyun Lacey Kwon, Yule Han und William Bolles-Beaven. Ergänzt wird das Programm durch „When Summer Sang“ von Ursula Mamlok. Es spielen Instrumentalstudierende der beiden Einrichtungen unter der Leitung von Fargas i Castells.

Im April 2022 wollen die Weimarer einen Gegenbesuch in New York starten.