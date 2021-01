Weimar: Einschränkungen für Versammlungen

Auf die verschärften Regelungen für Versammlungen unter freiem Himmel hat die Stadt Weimar am Montag hingewiesen. Sie sind mit der neuen Landes-Verordnung in Kraft getreten. Wichtigste Änderung "zur Eindämmung einer sprunghaften Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2" sei, dass diese Versammlungen an einem festen Ort stattfinden müssen und nicht mehr in Form von Aufzügen erlaubt sind, bei denen sich die Teilnehmer beispielsweise durch die Weimarer Innenstadt bewegen.

Die Teilnehmer selbst müssen laut jeden Körperkontakt vermeiden und einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu Dritten wahren, etwa zu unbeteiligten Passanten. Bei den Versammlungen unter freiem Himmel sei zudem für jeden das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung Pflicht, betonte die Stadt. Ausnahmen würden einzig Durchsagen der Versammlungsleitung oder Redebeiträge bilden.

Grundsätzlich seien derzeit maximal 1000 Teilnehmer zugelassen. Bei hohen Inzidenzwerten könne deren Zahl auch weiter begrenzt werden, informierte die Stadtverwaltung. Sie wies außerdem darauf hin, dass der „Versammlungsanmelder beziehungsweise für die Versammlung verantwortliche Person“ zusammen mit der Anmeldung bei der Stadt ein Infektionsschutzkonzept vorlegen müsse und für dessen Einhaltung verantwortlich sei.