Weimar: Engagierte Menschen am Küchentisch

Weimar. Die „MachBar“ der Weimarer Ehrenamtsagentur präsentiert sich einmal mehr kommunikativ und vermittlungsfreudig.

Wenn in diesem Jahr Anfang Mai in Neckeroda erstmals „Kräutertage“ stattfinden, werden viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz sein. Dafür, an der Veranstaltung im Färberdorf mitzuwirken, warben in dieser Woche Christiane Thiele und Ullrich Franz vom Thüringer Kräuternetzwerk bei der jüngsten „MachBar“ der Ehrenamtsagentur der Weimarer Bürgerstiftung.

Insgesamt vier Vereinen wurde im gastfreundlichen Rahmen der Volkshochschul-Küche ein Podium geboten: Stefanie Lachmann und Anja Pfotenhauer-Wolleschensky begrüßten außerdem Vertreterinnen und Vertreter der Aids-Hilfe Weimar & Ostthüringen, des Schenke-Umsonstladens und des Kinderhilfswerks Ourchild. Sie alle hoffen auf Unterstützung und helfende Hände. Wer sich freiwillig engagieren möchte, findet beispielsweise bei der Schenke/Umsonstladen an der Carl-August-Allee 11 einen Einsatzort, wo man sich ganz praktisch einbringen kann, der aber auch viele Kontaktmöglichkeiten bietet.

„Aus alt macht neu“ ruft auch nach Freiwilligen

Wie Stefan Doose, stellvertretender Vereinsvorsitzender, weiter informierte, bietet die Schenke in ihrem Kreativraum in der WerkBank an der Schubertstraße 10 (Hintereingang) ganz neu Upcycling-Workshops an. Auch dort sind freiwillige Helferinnen und Helfer mit handwerklichem Geschick hoch willkommen. Unter dem Motto „Aus alt mach neu, von trash zu treasure“ werden dort Näh- und Bastel-Workshops angeboten.

Auch das in Bad Sulza beheimatete internationale Kinderhilfswerk Ourchild ist auf freiwilliges Engagement angewiesen. Das machte Doris Elfert deutlich, die diesmal nicht als Stiftungsratsmitglied der Weimarer Bürgerstiftung an der „MachBar“ teilnahm, sondern als freischaffende Mitarbeiterin von Ourchild. Wer das Kinderhilfswerk ehrenamtlich unterstützen möchte, könne dies nach Auskunft von Doris Elfert zum Beispiel bei der Öffentlichkeitsarbeit, bei Veranstaltungen, bei der Verwaltungsarbeit, aber auch durch aktive Mitarbeit im interkulturellen Garten in Apolda tun.

Was für Möglichkeiten ehrenamtlicher Mitwirkung sich bei der Aids-Hilfe Weimar & Ostthüringen bieten, das erläuterten Jessica Daschkeit und Jacqueline Schröder dem kleinen, aber sehr interessierten Zuhörerkreis. Gern wahrgenommen wurde die Gelegenheit zu Einzelgesprächen. Eine Besucherin regte eine Ehrenamtsbörse in der Weimarhalle an – um der Öffentlichkeit einmal einen Überblick über alle Möglichkeiten ehrenamtlicher Arbeit in Weimar zu geben. Die nächste „MachBar“ findet am 9. Mai statt.