Weimar: Entsetzen über Baum-Schändungen an der Gedenkstätte Buchenwald

Weimar. Anschlag steht eventuell im Zusammenhang mit Jahrestag von Hitler-Attentat. Stadt setzt 10.000 Euro Belohnung aus.

Mit Entsetzen haben die Gedenkstätte Buchenwald, die Stadt Weimar und das Lebenshilfewerk Weimar/Apolda auf den erneuten Anschlag auf das Weimarer Gedenkprojekt „1000 Buchen“ reagiert. Weimars Verwaltung reagierte umgehend und hat für Hinweise zur Ergreifung der Täter eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

Unbekannte haben sieben von zwölf Bäumen in der Nähe der Gedenkstätte Buchenwald abgesägt oder abgebrochen (wir berichteten). Entdeckt wurde die Tat am Mittwoch – dem Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler im Jahr 1944. Die Gedenkbäume werden seit 1999 entlang der Todesmarschroute aus Buchenwald gepflanzt. Schon 2019 und 2020 hatte es Anschläge gegeben.

Der stellvertretene Direktor der Gedenkstätte Buchenwald, Philipp Neumann-Thein, hatte den Anschlag entdeckt: „Noch am Montag war alles in Ordnung. Es fällt schwer zu glauben, dass die Nähe zum Jahrestag des Hitlerattentats ein Zufall ist. Ich habe direkt Anzeige bei der Polizei erstattet“, wir er in einer Presseinformation zitiert.

Die zwölf Bäume waren in einem feierlichen Akt im Jahr 2015 in der Nähe des Obelisken gepflanzt worden. Jeder Baum erhielt eine Tafel im Gedenken an unterschiedliche Opfergruppen des Konzentrationslagers Buchenwald. Auch Angehörige waren vor Ort. Das Projekt „1000 Buchen“ wurde vom Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda im Jahr 1999 ins Leben gerufen. Dessen Aufsichtsratsvorsitzende Rola Zimmer ist entsetzt: „Das hier erneut das Andenken an Opfer der NS-Barbarei und des Holocausts geschändet wird, ist unerträglich. Wir hoffen, dass die Polizei diesmal erfolgreich sein wird.“

Auch Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) hofft auf Ermittlungserfolge: „Das ist kein Streich, das ist ein Verbrechen. Wir dürfen und werden bei diesen Taten nicht wegschauen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Stadt die geschändeten Bäume ersetzt.“

Zur Erinnerung an die Todesmärsche aus Buchenwald sowie die Opfer des Euthanasie-Programms der Nationalsozialisten zur Beseitigung „unwerten Lebens“ rief der Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda im Weimarer Kulturstadtjahr 1999 das inklusive Gedenkprojekt „1000 Buchen“ ins Leben.

Entlang der ehemaligen Marschroute der Häftlinge entsteht Stück für Stück ein lebendiger Erinnerungsweg, versinnbildlicht durch Bäume, die Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam pflanzen und durch Patenschaften finanzieren. Pflanzen und Pflege kosten pro Baum rund 500 Euro.