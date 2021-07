Weimar erinnert an ermordete Geistliche

Björn Mensing, Historiker und Pfarrer an der KZ-Gedenkstätte Dachau, sprach in der Gedenkstätte Buchenwald.

Weimar. Beim Gedenkgottesdienst an Paul Schneider, Otto Neururer und Martin Gauger blickte die Kirche auch kritisch auf ihre eigene Erinnerungskultur.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Appellplatz in Buchenwald gedachte die Kirche am Sonntag der Geistlichen, die im Konzentrationslager auf dem Ettersberg ums Leben kamen.

Am 18. Juli jährte es sich zum 82. Mal, dass der evangelische Pfarrer Paul Schneider hier ermordet wurde. Gleichzeitig wurde an den katholischen Pfarrer Otto Neururer erinnert, der am 30. Mai 1940 im KZ von Nationalsozialisten umgebracht wurde. Besonders im Blickpunkt stand diesmal das Gedenken an den Kirchenjuristen Martin Gauger. Er wurde am 15. Juli 1941, ermordet, weil er aus Gewissensgründen den Treueeid auf Hitler und den Kriegsdienst verweigerte.

Den Gottesdienst gestalteten Regionalbischöfin Friederike Spengler, die Pfarrerin des Paul-Schneider-Zentrums, Karin Krapp, der katholische Pfarrer Johannes Preis und der Posaunenchor der Kreuzkirche. Als Gast durften die Weimarer Björn Mensing, Historiker und Pfarrer an der KZ-Gedenkstätte Dachau, begrüßen. In seiner Predigt und einem Grußwort des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, hieß es, dass es lange dauerte, bis an Martin Gauger von dessen eigener Kirche erinnert wurde. Erst 2006 habe sie sich bei seiner Familie dafür entschuldigt, dass ihm in der Haft durch sie keine Unterstützung widerfuhr.