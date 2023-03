Weimar erinnert an ersten Todestag von Boris Romantschenko

Immer wieder legen Menschen am Porträt von Boris Romantschenko vor dem Landesverwaltungsamt Blumen nieder. Der Buchenwald-Überlebende war am 18. März 2022 im Alter von 96 Jahren nach einem russischen Bombenangriff in seiner Wohnung in Charkiw ums Leben gekommen.

Weimar. In der Kulturstadt wird am 18. März des KZ-Überlebenden aus der Ukraine gedacht, der beim russischen Angriffskrieg sein Leben verloren hat.

An die Gedenkveranstaltung zu Ehren von Boris Romantschenko haben die Organisatoren erinnert. Der Ukrainer, der die KZ Buchenwald, Peenemünde, Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen überlebt hatte und sich später als Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora für das Gedenken an die NS-Verbrechen und Aussöhnung eingesetzt hat, war am 18. März 2022 Opfer eines russischen Angriffs auf seine Wohnung in Charkiw geworden.

Das Gedenken an Boris Romantschenko findet am ersten Todestag, Samstag ab 14 Uhr, vor seinem Porträt am Landesverwaltungsamt (Jorge-Semprún-Platz) statt. Angekündigt sind OB Peter Kleine (parteilos), die Landtagsabgeordnete Dorothea Marx (SPD) sowie Vertreter der Gedenkstätte Buchenwald und der Achava-Festspiele.