Weimar erinnert an Georg Neumark

Auf dem Jakobskirchhof in Weimar erinnert eine Tafel an Georg Neumark.

Weimar. Mit einem Konzert in der Jakobskirche erinnern Liszt-Studenten an den vor 400 Jahren geborenen Weimarer Gambisten Georg Neumark.

Eine musikalische Vesper gestalten am Freitag, 25. Juni, um 19.30 Uhr in Weimars Jakobskirche aktuelle und ehemalige Studierende der Alten Musik an der Liszt-Hochschule. Unter Leitung von Professorin Imke David erklingen Werke aus dem barocken Frankreich des 17. und 18. Jahrhunderts, musiziert auf bis zu fünf Violen da gamba– im Consort, als Duo oder Solo – die teils andächtige, aber immer prächtige Klänge aus Paris und Versailles in der Jakobskirche entstehen lassen. Anlass für die Vesper ist der 400. Geburtstag des Weimarer Gambisten Georg Neumark, der 1621 geboren wurde und an den eine originale Tafel auf dem Friedhof der Jakobskirche erinnert. Der Eintritt ist frei.