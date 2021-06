Weimar erinnert an Volksaufstand vom 17. Juni 1953

An der Straße des 17. Juni erinnerten Vertreter von Weimarer CDU-Organisationen auch im Vorjahr an den Volksaufstand am 17. Juni 1953.

Weimar. Weimars Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU will den 17. Juni 1953 mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt wissen.

An den Volksaufstand vom 17. Juni 1953, der sich nun zum 68. Mal jährt, hat Weimars Kreisverband der CDU-nahen Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) erinnert. „Der Tag mahnt uns, die Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Ohne die mutigen Frauen und Männer von 1953 hätte es keinen 9. November 1989 gegeben“, sagte der MIT-Kreisvorsitzende Heinz-Jürgen Kronberg.

In Weimar denke die MIT insbesondere an den Schlosser Alfred Diener aus Jena, der am Aufstand teilgenommen hatte und dafür durch die sowjetische Besatzungsmacht bereits am 18. Juni 1953 zum Tode verurteilt und im Weimarer Justizgebäude an der Ossietzkystraße hingerichtet wurde. Was mit seinem Leichnam geschah, blieb ungeklärt. „Wir fordern die russischen Behörden auf, Auskunft zu geben, wo sich der Leichnam befindet. Dies sind wir der Familie und den Freunden schuldig“, so Kronberg. Überdies gehe der nachdrückliche Wunsch an die Kultusminister der Bundesländer, den 17. Juni 1953 mehr ins Bewusstsein zu rücken.

Vertreter der CDU und der Jungen Union Weimar treffen sich am Donnerstag um 16 Uhr in der Straße des 17. Juni an der Kreuzung zur Kromsdorfer Straße, um dort der Opfer des Volksaufstandes zu gedenken.