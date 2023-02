Weimar: Erinnerung an verstorbene KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter

Weimar. Öffentliches Gedenken an Bombardement im Norden der Stadt am 9. Februar 1945.

In einer gemeinsamen Veranstaltung erinnern der Verein Weimarer Dreieck, das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Weimar, die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora und die Stadt Weimar an die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die beim Luftangriff auf das damalige Gustloff-Werk am 9. Februar 1945 ums Leben gekommen sind. Stellvertretend für alle Opfer, die heute keine Stimme mehr haben, gelte das öffentliche Gedenken dem französischen Widerstandskämpfe und Bürgermeister Raphaël Élizé, einem der KZ-Häftlinge, die an der Andersenstraße als Zwangsarbeiter tätig werden mussten. Der Bombenangriff wurde auch ihm zum Verhängnis: Die Alliierten wollten die Rüstungsindustrie und Bahnlinien treffen, doch es kamen dabei Hunderte geplagte KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter ums Leben.

Broschüre zum Leben von Raphaël Élizé

Erstmalig wurden am 9. Februar 2020 in Form einer Broschüre Texte und Informationen sowie einige Übersetzungen aus dem Buch „Rendez-vous avec l‘heure qui blesse“ („Begegnung mit der Stunde, die schmerzt“) von Gaston-Paul Effa vorgestellt, das dem Leben von Raphaël Élizé gewidmet ist. Diese Broschüre, heißt es in der Ankündigung, werde beim Gedenken verteilt – mit dem Ziel und in der Hoffnung, dass ein Verlag das Buch übersetzt.

Im Norden der Stadt starben am 9. Februar 1945 direkt durch das Bombardement 346 Häftlinge, weitere schwer verletzt in den Tagen danach. Die Erinnerung an sie findet am Gedenkstein an der Ecke von Andersen- und Kromsdorfer Straße statt. Nach Redebeiträgen und dem Verlesen von Namen einiger Opfer folge ein gemeinsamer Gang zum Ahornbaum für Raphaël Élizé hinter der Kletterhalle.

Donnerstag, 9. Februar, ab 14 Uhr