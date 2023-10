Weimar: Erneut antisemitische Schmiererei auf Plakat-Werbung für Achava-Festspiele

Weimar. Intendant stellt nach Vorfall umgehend bei Polizei Anzeige. Das ist passiert:

Nach einem Vorfall Anfang Juli sind in Weimar neun Plakate der am Donnerstag beginnenden Achava-Festspiele mit einem antisemitischen Schriftzug beschmiert worden. Wie Intendant Martin Kranz berichtete, habe als erstes eine Weimarerin am Mittwoch gegen 9 Uhr entdeckt, dass ein großes Achava-Plakat in der Größe Din A0 an der Litfaßsäule Erfurter Straße/Ecke Brucknerstraße betroffen war. Wie im Juli war darauf wiederum mit einem schwarzen Permanentmarker „Juden sind Täter“ geschrieben worden. „Eine Aussage, die wirklich unfassbar und unreflektiert ist“, sagte Martin Kranz dazu und sprach von einem bisher unbekannten Ausmaß an Schändung. Er stellte umgehend eine Anzeige bei der Weimarer Polizei und hofft, dass der Täter gefasst wird.