Weimar: Erneut antisemitischer Schriftzug entdeckt

Weimar Dieses Mal wurde großflächig die Mauer am Ex-EOW beschmiert

In Weimar ist erneut ein antisemitischer Schriftzug entdeckt worden. Der von früheren Taten bekannte Schriftzug war in abgewandelter Form großflächig an der Außenmauer des ehemaligen EOW-Geländes in Oberweimar angebracht worden. Zu lesen war an der Mauer entlang des Steinbrückenweges „JUDEN*DE SIND TÄTER“.

Die Schmiererei fiel am zweiten Weihnachtsfeiertag dem Achava-Intendanten Martin Kranz auf, der umgehend die Stadt und die Weimarer Polizei über den Vorfall informiert hat. Er erstattete Anzeige und forderte die Stadtverwaltung auf, „diese großflächige rassistische Beleidigung unverzüglich zu entfernen“. Diese Mauer befinde sich seines Wissens in kommunalem Besitz.

Zuvor waren unter anderem Plakate der Achava-Festspiele sowie des Yiddish Simmer in Weimar ähnlich beschmiert worden.