Weimar eröffnet Ukraine-Spendenkonto

Weimar. Gezielte Hilfe in Kooperation mit der Partnerstadt

Die Stadt Weimar eröffnet ein Spendenkonto zur Unterstützung der ukrainischen Zivilbevölkerung. Das Spendengeld soll gezielt in den Kauf medizinischer Produkte fließen. „Uns liegt aus der polnischen Partnerstadt Zamość eine Liste mit konkret benötigten Hilfsgütern vor, die den ukrainischen Kriegsflüchtlingen in Zamość sowie der Zivilbevölkerung im Kriegsgebiet hinter der Grenze zugutekommen soll“, so OB Peter Kleine.

Zunächst hatte die Stadt auf die großen Spendenportale verwiesen. Jetzt setzt sie Geldspenden doch selbst gezielt um.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spendenkonto:IBAN DE36 8205 1000 0301 0020 29BIC HELADEF1WEMSparkasse MittelthüringenZweck: „Spende Ukraine“