Weimar erwartet Trierer zu Goethes Geburtstag

Weimar. Auch die Städtepartnerschaft an Ilm und Mosel kann die Corona-Pause beenden. Weimar erwartet Gäste aus Trier zu Goethes Geburtstag

Auch in Weimars Trier-Gesellschaft ist das Vereinsleben nach Monaten coronabedingter Enthaltsamkeit wieder aufgeblüht. Am vergangenen Wochenende trafen sich die Freunde der Städtepartnerschaft zum ersten gemeinsamen Ausflug nach der Pause. Dieser führte zwar nicht an die Mosel, aber immerhin zur Bundesgartenschau auf den Erfurter Petersberg.

Nach einer Führung durch die Ausstellung im Kommandantenhaus und in den Horchgängen der Zitadelle schwärmten die Vereinsmitglieder individuell über das Gartenparadies und erlebten dabei auch den Besuch des Bundespräsidenten auf dem Petersberg live mit.

Das nächste Mal, wenn sie auf der Buga unterwegs sind, kommen die Weimarer nicht allein nach Erfurt. Dann nehmen sie Gäste der Weimar-Gesellschaft aus Trier mit. Die Freunde aus der Partnerstadt haben sich im kommenden Monat zum Besuch in Thüringen angesagt. Erstmals werden die Trierer in Weimar die Feierlichkeiten um Goethes Geburtstag miterleben. Schlag 12 Uhr erheben sie am 28. August gemeinsam mit dem Freundeskreis des Goethe-Nationalmuseums das Glas auf den Geheimen Rat.

Über den August hinaus hat Weimars Trier-Gesellschaft die ausgefallene Mitgliederversammlung im Blick und das Nachholen weiterer Aktivitäten, die seit März 2020 in der Warteschleife kreisen.