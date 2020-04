Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimar erweitert Maskenpflicht

Nach Inkrafttreten der Maskenpflicht in Thüringen hat die Stadt Weimar diese wie angekündigt nachgebessert. Ab Sonntag gilt die Maskenpflicht in Weimar auch in medizinischen Einrichtungen jeder Art, im Klinikum, bei niedergelassenen Ärzten, in Apotheken, bei Physiotherapeuten und ähnlichen Einrichtungen. Eine Mund-Nasen-Bedeckungen muss zudem vom Verkaufspersonal in Bäckereien, Fleischereien und im Bereich der offenen Lebensmittelabgabe getragen werden.

Ausnahmen gelten in medizinisch begründeten Fällen, wenn diese vom Arzt angeordnet sind sowie für Verkaufspersonal jenseits der offenen Lebensmittelabgabe, wenn dieses durch eine Schutzwand abgeschirmt ist. – Die Weimarer Verfügung soll die Thüringer Verordnung ergänzen und nicht außer Kraft setzen, betont die Stadtverwaltung.

Am Tag der Wiedereröffnung der ersten Geschäfte gab es Freitag immer wieder Kunden, die nicht auf die Maskenpflicht vorbereitet waren oder behaupteten, nichts von der Verpflichtung zu wissen. Die Geschäfte dürfen auch in diesen Fällen keine Ausnahmen zulassen.