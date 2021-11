Weimar: Fantastische Klangwelten im 4. Sinfoniekonzert

Weimar. Staatskapelle spielt in der Weimarhalle Werke von Lekeu, Glass und Berlioz. Karten sind noch erhältlich.

Farbenpracht pur vereint die Werke des 4. Sinfoniekonzerts der Staatskapelle Weimar, die am Sonntag und Montag, 5. und 6. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Weimarhalle unter der Leitung von Joseph Bastian zu erleben sind. Auf edel leuchtende Streicherklänge aus der Feder des französischen Romantikers Guillaume Lekeu folgt in einer Weimarer Erstaufführung das Konzert für Saxophonquartett und Orchester von Philip Glass. Das 1995 komponierte Werk fasziniert mit seiner breiten Palette an Ausdrucksnuancen, die sich zwischen lyrischer Melancholie und ausgelassener Virtuosität, zwischen verträumtem Flair und musikantischem Streit in Tönen bewegen. Den Solopart übernimmt das „sonic.art Saxophonquartett“, das bei seinen Auftritten mit seinem ganz eigenen Stil, Bühnenpräsenz, Charme und Feinsinnigkeit besticht.

Im zweiten Teil steht mit Hector Berlioz’ „Symphonie fantastique“ ein absolutes Kultstück des sinfonischen Repertoires auf dem Programm. Das Werk, das seinerzeit die Musikwelt aufwühlte, gilt als Inbegriff „erzählender Sinfonik“: Eine Art Roman in der Sprache der Töne, der in ausgefeilter orchestraler Form Einblicke in das Seelenleben eines Künstlers, des Komponisten höchstselbst gewährt.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Karten sind für beide Abende noch erhältlich.