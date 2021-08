Weimar feiert Goethe als pandemiegerechten Flaniergeburtstag

Weimar. Goethes 272. Geburtstag wird in Weimar pandemiegerecht als Flaniergeburtstag zwischen Stadtschloss und Römischem Haus gefeiert.

Schon zu Goethes Lebzeiten feierte Weimar den Geburtstag des Dichterfürsten als öffentliches Fest. Diese Tradition lebt bis heute fort und auch der 272. Geburtstag wird am Samstag, 28. August, gebührend zelebriert. Pünktlich zum Glockenschlag 12 sind die Gäste zur Eröffnung der Geburtstagsfeier am Stadtschloss (Bastille) zu Kartoffeltorte eingeladen. Nachweislich bekam Goethe zu seinem 64. Geburtstag eine solche Torte geschenkt und ließ sie sich schmecken. Anschließend wird bis 22 Uhr am Römischen Haus und am Grünen Labor am Tempelherrenhaus sowie an Goethes Gartenhaus und in der Parkhöhle gefeiert.

Zum traditionellen Kinder- und Familiennachmittag lädt der Verein Grüne Wahlverwandtschaften von 16 bis 18 Uhr am Römischen Haus ein. Reifen, Springseil, Murmeln und Stelzen liegen bereit. Eine Regenvariante gibt es nicht. Hier wie überall sind die Gäste gut beraten, sich angesichts schlechter Wetterprognosen entsprechend auszurüsten.

Karten gibt es noch für den Vortrag von Stefan Bollmann

Anlässlich des Dichtergeburtstags öffnet die Klassik Stiftung bei freiem Eintritt das Goethe-Nationalmuseum (12-18 Uhr), Goethes Gartenhaus (12-20 Uhr) und die Themenjahr-Sonderausstellung „Ich hasse die Natur!“ im Schiller-Museum (12–22 Uhr). Lyrische und historische Spaziergänge leiten durch den Park. Über die Veranstaltungen der Klassik Stiftung informiert ein Flyer (www.klassik-stiftung.de)

Mit einem Festvortrag von Jens-Jörg Riederer, Direktor des Stadtarchives, über die gesellige Teekultur in Weimar eröffnet der Freundeskreis Goethe-Nationalmuseum, um 10 Uhr, seine Feier zu Goethes Geburtstag. . „… mittags mit dem Glockenschlag zwölf“ stoßen die Mitglieder des Freundeskreises im Hausgarten am Wohnhaus auf den Jubilar an. Beide Veranstaltungen sind ausverkauft. Noch Karten gibt es dagegen für den Vortrag von Stefan Bollmann am Vorabend des Dichter-Geburtstags (Anfragen an: dieter.hoehnl@goethe-weimar.de).