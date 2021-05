Weimar: Film über wilde Konzentrationslager

Weimar. Ute Adamczewskis Film „Zustand und Gelände“ zeigt die Stiftung Gedenkstätten als Online-Premiere.

In ihrer Reihe „Film und Gespräch“ zum 76. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora zeigt die Stiftung Gedenkstätten am Dienstag, 18. Mai, 19 Uhr, als Online-Premiere den Film „Zustand und Gelände“ mit anschließendem Publikumsgespräch. Der Film berichtet über „wilde Konzentrationslager“, die nach der nationalsozialistischen Machtergreifung ab März 1933 zur Ausschaltung politischer Gegner eingerichtet wurden und heute fast vergessen sind.

Der Film wartet coronabedingt auf seinen Kinostart, in Deutschland voraussichtlich am 17. Juni, die deutsche und internationale Premiere fand auf den Festivals in Leipzig und Marseille statt, wo der Film auch jeweils die Hauptpreise als bester Film gewonnen hatte. Die Stiftung Gedenkstätten freut sich, den Film als Online-Premiere, erstmals außerhalb eines Festivalrahmens, präsentieren zu dürfen. Es schließt sich ein Livegespräch mit der Regisseurin Ute Adamczewski, Jonas Kühne von der sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus (sLAG) und dem Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner an. Das Publikum an den Bildschirmen ist eingeladen, via Chat Fragen zu stellen..

Live-Stream über liberation.buchenwald.de