Weimar: Freie Fahrt auf neuem Weg zwischen Nord und Gaberndorf

Weimar Verbindung zwischen Gaberndorf und Nord aber noch nicht vollendet

Der neue Rad- und Gehweg zwischen Gaberndorf und Weimar-Nord ist nach Angaben der Weimarer Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag für den Verkehr freigegeben worden. Die Arbeiten für den Neubau des Kombi-Weges zwischen den Ortsteilen seien in wesentlichen Teilen beendet worden. Daher habe die Verkehrsfreigabe des 910 Meter langen und 2,5 m breiten Rad- und Gehweges erfolgen können. Die Bauarbeiten dafür hatten am 19. Juni begonnen. Zuletzt hatte noch die Deckschicht für die Fertigstellung gefehlt.

Einige Restarbeiten erfolgen nach Informationen der Stadt im ersten Quartal 2024, wenn die Witterung dies zulasse. Dazu würden Arbeiten am südlichen Teilstück in der Marcel-Paul-Straße gehören, ebenso das Setzen von Geländern im Bereich der Gräben sowie die Herstellung der endgültigen Markierung und Beschilderung.

Für die Ausführung der Restarbeiten werde es dann noch einmal zu teilweisen verkehrlichen Einschränkungen kommen, kündigte die Stadt an. Konkret nannte sie eine zeitweise halbseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung in der Marcel-Paul-Straße.