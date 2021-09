Weimar: Gedenken und neue Forschung zu sowjetischem Speziallager Nr. 2

Weimar. „Tage der Begegnung“ beginnen mit Treffen der Initiativgruppe Buchenwald 1945-50 und bieten Vorträge, Begehung und eine Stadtführung.

Dieses Jahr jährt sich das Buchenwaldtreffen der Initiativgruppe Buchenwald 1945-50 zum 30. Mal. Am Samstag, 18. September, sprechen ab 10 Uhr in der Gedenkstätte neben dem Vorsitzenden und Gründungsmitgliedern, Rolf Staudte und Heidrun Brauer, Staatssekretärin Tina Beer, OB Peter Kleine und Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner.

Die „Tage der Begegnung“ stehen im Zeichen der Reflexion. So zeigt Julia Landau Samstag (14.15 Uhr, Kinosaal) in ihrem Vortrag samt Begehung anhand der Verwaltungsbaracke des sowjetischen Stabes vier verschiedene Zeitschichten auf. Das unscheinbar wirkende Gebäude am Carachoweg, in der DDR „Politische Abteilung“, lässt sich aufgrund neuer Forschungen der Zeit des Speziallagers zuordnen.

Neue Erkenntnisse zu den bislang wenig erforschten Todesurteilen sowjetischer Militärtribunale gegen Deutsche im und nach dem Zweiten Weltkrieg stellt Andreas Weigelt am 24. September ab 18 Uhr im Stadtmuseum vor (Anmeldung: verbundprojekt@buchenwald.de, 03643/430198). Ein Stadtrundgang führt am 2. Oktober (10 Uhr, Liszt-Haus) zu Spuren der sowjetischen Militärverwaltung.