Weimar gedenkt der Opfer von Hanau

Im Gedenken an die rassistischen Morde von Hanau werden am Freitag, 19. Februar, Porträts der Opfer an die Fassade des Kasseturms projiziert. „#Say their Names“ heißt es damit auch in Weimar genau ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie von 18 bis 21 Uhr. Veranstalter sind der AWO-Regionalverband Mitte-West-Thüringen, der Fachdienst Migration und Integration Weimar & Weimarer Land sowie „We(imar) United!“ in Kooperation mit dem Kasseturm und dem Jugend- und Kulturzentrum Mon Ami.