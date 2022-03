Weimar: Gemeinsame Gebete für den Frieden über alle Religionsgrenzen hinweg

Weimar. Interreligiöser Dialog thematisiert am Freitag im Herderzentrum den Krieg in der Ukraine.

„Mit großer Sorge verfolgen wir die Situation und die Not der Menschen in der Ukraine“, betont Ramón Seliger, Pfarrer an der evangelischen Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul. Daher werde auch der Interreligiöse Dialog „diese Situation, die Sorgen und Ängste“ aufnehmen. Er sprach die Hoffnung aus, dass so Menschen ganz verschiedener Religionen oder auch solche ganz ohne konfessionelle Bindung „zusammenkommen, um im Gebet für den Frieden zu beten“.

Die Vertreter des Interreligiösen Dialoges haben für diesen Freitag dazu eingeladen, im Herdersaal am Herderplatz zusammenzukommen. Der Dialog beginne mit einem Gebet der Religionen für den Frieden. Jede und jeder könne einen Text zum Thema Frieden mitbringen und in der Runde lesen oder einfach nur zuhören, betonte Ramón Seliger. Anschließend gebe es die Gelegenheit, ein Gebet zu sprechen oder still eine Kerze anzuzünden. „So kommen wir zusammen in der Sorge und im Gebet für den Frieden“, betonte der Pfarrer.

Gespräch über die aktuelle Situation in der Ukraine

Im Anschluss an das Gebet für den Frieden sei ein Gespräch über die aktuelle Situation geplant. Fragestellungen dabei könnten sein: Welchen Beitrag können die Religionen jetzt für den Frieden leisten? Welche Rolle spielt eigentlich die Religion in dem Konflikt in der Ukraine? Und wie können die Religionen jetzt helfen, Sorgen und Ängste der Menschen aufzunehmen und Hoffnung zu stiften?

Die Veranstaltung findet unter 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) statt. Zudem muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen und auf den Abstand geachtet werden. Die evangelische Kirchgemeinde als Gastgeberin sorge für frische Luft.

Die Treffen des Interreligiösen Dialogs in der Stadt Weimar finden monatlich statt. Er umfasst die Begegnung und die Zusammenarbeit zwischen Vertretern und Angehörigen verschiedener Religionen, Gespräche und den gleichberechtigten und respektvollen Meinungsaustausch.

Freitag, 11. März, 17 Uhr; Herdersaal im Herderzentrum