Weimar: „Göttliche Komödie“ erst im Dezember

Weimar. Wegen Erkrankung im Ensemble muss die letzte Aufführung des Stücks im Deutschen Nationaltheater verschoben werden.

Zum letzten Mal sollte am Sonntag, 24. Oktober, eigentlich im Großen Haus des DNT Weimar das cinematic dance theatre „Die Göttliche Komödie“ von Ester Ambrosino frei nach Dante Alighieris „La (divina) commedia“ , das in Kooperation mit dem Tanztheater Erfurt und dem Theater Erfurt entstanden ist, gezeigt werden. Aufgrund einer Erkrankung im Ensemble muss die ausverkaufte Vorstellung an diesem Abend allerdings ersatzlos entfallen, wird aber am Donnerstag, 16. Dezember, 19.30 Uhr, nachgeholt.

Bereits gekaufte Karten können bis zum 1. November für den neuen Termin umgetauscht oder zurückgegeben werden – entweder direkt im Besucherservice am Theaterplatz oder auch telefonisch unter 03643 / 755 334 beziehungsweise per Email an service@nationaltheater-weimar.de.