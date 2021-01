Weimar: Große Inventur in der Stadtbibliothek

Weimar. Für eine große Inventur nutzt die Weimarer Stadtbibliothek die neuerlich verlängerte Schließung. Sie kündigte an, ab Februar wie andere Büchereien in der Region einen Bestell- und Abholservice anzubieten. Für die Zwischenzeit verweist die Stadtbibliothek auf ihre digitalen Angebote auf dem Portal von „ThueBibNet“.

Weiterhin können abgelaufene Jahreskarten per Mail an stadtbuecherei@stadtweimar.de verlängert werden. Ebenso sind auf diesem Weg Verlängerungen und Neuanmeldungen von Nutzerkarten möglich, betonte die Bibliothek.