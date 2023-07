Weimar: Große Operngala zu Kulturreihe auf der Ilm-Insel in Tiefurt

Auf der malerischen Ilm-Insel in Tiefurt, hier ein Kultursommer-Konzert im vergangenen Jahr, erklingt am 19. Juli eine Operngala.

Tiefurt. Studierende der Gesangsklassen der Weimarer Musikhochschule singen im Rahmen des Kultursommers am 19. Juli.

Nachdem die „Fledermaus“-Aufführung der Hochschule für Musik Weimar beim Tiefurter Kultursommer am 1. Juli krankheitsbedingt nicht stattfinden konnte, bieten die Studierenden der Gesangsklassen kurzfristig Ersatz an. Für Opern- und Operettenliebhaber hält die Aufführung „Viva l’Opera“ am Mittwoch, 19. Juli, ab 20 Uhr einen klangvollen Sommerabend mit jungen Stimmen auf der Ilm-Insel bereit. Das Programm reicht von Arien aus Mozarts „Figaro“, „Zauberflöte“ und „Don Giovanni“ über Rossini und Verdi bis zu Lehárs „Lustiger Witwe“ und Strauss’ „Fledermaus“ – alles dargeboten von jungen Sängern und Sängerinnen, die von Weimar aus die Opernbühnen der Welt erobern wollen. Karten: an der Abendkasse oder unter Tel.: 03643/8789217.