Weimar: Großer Erfolg für jungen Hornisten

So schnell wird man kein festes Mitglied des Orchesters der Ungarischen Staatsoper: Die Probezeit für neue Musiker kann bis zu vier Jahre dauern. Bereits in seiner dritten Spielzeit in Budapest erhielt dagegen der Weimarer Absolvent Valentin Eschmann einen Festvertrag als Solohornist.

Der Alumnus der Hornklasse von Jörg Brückner an der Hochschule für Musik in Weimar hat damit seine Probezeit erfolgreich bestanden. Der 32-Jährige beendete 2019 sein Aufbaustudium zum Konzertexamen an der Weimarer Musikhochschule und lebt seither in Budapest. „Meine Großmutter ist Ungarin, deshalb habe ich einen besonderen Bezug zu Land und Leuten“, erzählt Valentin Eschmann.