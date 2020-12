Weimar: Gutscheine für Tanz und Theater

Auch die Thüringer Tanz-Akademie und das Theater im Gewölbe gingen am Dienstag in die Verlängerung des seit November bestehenden zweiten deutschlandweiten Lockdowns zum Schutz vor Covid-19. Wie Geschäftsführerin Linnea Bohlig und der künstlerische Leiter Oleg Keiler mitteilten, wird der ursprünglich für Dezember geplante Debütantenball der Tanz-Akademie in der Weimarhalle vorerst auf 20. März verschoben.

Die derzeit pausierenden Tanzkurse wie auch die Theatervorstellungen werden frühestens ab 11. Januar starten können. Gestattet seien derzeit nur Privatstunden mit bis zu vier Personen eines Haushalts.

Die 42 Mitarbeiter verbleiben in der Hoffnung, dass die immense Solidarleistung durch die Schließung der Kulturbranche zur Verringerung des Inzidenzwertes von Politik und Gesellschaft so anerkannt wird, dass die öffentlichen wie privaten Hygiene- und Schutzauflagen von allen bestmöglich gestaltet und eingehalten werden, damit auch Tanzschulen und Theater überleben können. Weihnachtsgeschenk-Gutscheine für Tanz und Theater sind nach telefonischer Vereinbarung über die Theaterkasse im Cranach-Haus erhältlich.

Telefon (03643) 777377