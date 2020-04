Das Weimar Haus in der Schillerstraße eröffnet am 24. April seinen Verkaufsbereich sowie am 27. April auch wieder sein Museum „Geschichterlebnis“.

Weimar. Das Weimar Haus in der Schillerstraße eröffnet am 24. April seinen Verkaufsbereich sowie am 27. April auch wieder sein Museum „Geschichterlebnis“.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimar Haus kehrt zurück

Nach fünf Wochen Zwangspause öffnet das Weimar Haus in der Schillerstraße am Freitag, 24. April, wieder seine Türen. Zunächst gilt dies für die Verkaufsfläche von knapp 140 Quadratmetern. Mit der allgemeinen Erlaubnis, Museen unter strengen Regeln wieder öffnen zu dürfen, kann ab Montag auch das „Geschichtserlebnis“ wieder besucht werden. Der Rundgang erfolge unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nur für Einzelpersonen, als Paar oder als Familie in einem Zeitabstand von jeweils fünf Minuten. Der Besuch und ebenso das Bezahlen seien völlig kontaktlos möglich, betonte Betreiber Detlef Lange. Zunächst ist montags bis samstags nur von 11 bis 17 Uhr offen beziehungsweise das Museum auch an Sonn- und Feiertagen 13 bis 17 Uhr.