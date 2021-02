Weimar hebt Ausgangssperre mit sofortiger Wirkung auf

Am Thüringer Oberverwaltungsgericht in der Jenaer Straße 2a ist Frank Müllers Antrag gegen die Landesverordnung anhängig.

Weimar. Der Weimarer Frank Müller betreibt parallel ein Eilverfahren gegen den Freistaat am Oberverwaltungsgericht.

Mit sofortiger Wirkung hat die Stadt Weimar am Freitag die seit Mitte Dezember in Thüringen geltende nächtliche Ausgangssperre für das Stadtgebiet aufgehoben. Die Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen – liege inzwischen deutlich unter der Marke von 100, begründete Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) den Schritt in einer Mitteilung. „Damit ist aus meiner Sicht die notwendige Sicherheit gegeben, die Ausgangssperre aufzuheben.“