Weimar hebt Stallpflicht auf

Auch in Weimar dürfen Hühner, Gänse & Co. wieder die Ställe verlassen.

Die Stadt hat alle Allgemeinverfügungen aufgehoben, mit der sie auf den jüngsten Ausbruch der Geflügelpest in der Region reagierte. Damit darf sämtliches Geflügel, das in Weimar gehalten wird, wieder die Ställe verlassen. Dies gelte im bisher ausgewiesenen Sperrbezirk und im sogenannten Beobachtungsgebiet. Vom Ausbruch der Geflügelpest, die in der Region von einem Betrieb in Niederreißen ausging, war eine Kleinsthaltung in Schöndorf direkt betroffen.