Weimar: Hecken vor dem 1. März pflegen

Weimar. An die Interessen des Naturschutzes beim Rückschnitt von Hecken hat die Weimarer Stadtverwaltung erinnert. Der Gesetzgeber hab dazu entsprechende Regelungen erlassen. So dürfen laut Bundesnaturschutzgesetz Hecken, Gebüsche und dergleichen nur in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. Februar zurückgeschnitten werden, um das Brutverhalten der heimischen Vögel nicht zu stören, heißt es in der Mitteilung.

Wachsen die Hecken bis in den öffentlichen Verkehrsraum, so behindern sie mitunter die Benutzung von Gehwegen und Straßen. Zur Gefahrenvermeidung gebe eine Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt eindeutige Festlegungen vor. Danach sei der öffentliche Verkehrsraum über Gehwegen bis zu einer Höhe von mindestens 2,50 Metern und über Fahrbahnen bis zu einer Höhe von mindestens 4,50 Metern frei zu halten.

Diese Vorgaben seien auch im Interesse der Eigentümer oder Rechtsträger zu beachten. Die Verwaltung appelliert an die Verantwortlichen, rechtzeitig vor dem 1. März an den Rückschnitt ihrer Hecken zu denken und Gehwege und Fahrbahnen freizuschneiden. Dabei sollte die Hecke die Grundstücksgrenze nicht überschreiten, teilte der Kommunalservice der Stadt Weimar mit.