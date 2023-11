Weimar: Hier gibt es Buchtipps für Weihnachten

Weimar. Iris Geißler stellt in Weimar Leseempfehlungen vor, die sich gut unter dem Tannenbaum machen.

Buchempfehlungen zu Weihnachten gibt es am Dienstag, 21. November, 19.30 Uhr, im Thalia. Die Lesetipps gibt Iris Kerstin Geißler in der Buchhandlung in der Schillerstraße. Sie will das „Büchermeer als Kapitän durchschiffen“ und die Gäste der Veranstaltung mit einigen Geschenkideen nach Hause lassen. Iris Kerstin Geißler ist Bibliothekarin und Gründerin der Veranstaltungsreihe „Literatur im Flur“ in Jena. 2021 gründete sie das Start-up „Lauter Literatur“ in Jena, das literarische Lesungen und Vorträge organisiert, Literatur kuratiert und recherchiert.

Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Tickets gibt es in der Thalia-Buchhandlung Weimar und unter www.reservix.de