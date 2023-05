Weimar: Historische und künstlerische Aufarbeitung der NS-Eugenikverbrechen

Am Burgplatz befand sich ab 1935 das Staatliche Gesundheitsamt des Stadtkreises Weimar. Die im Gesundheitsamt tätigen Amtsärzte haben ab 1934 Anträge auf Unfruchtbarmachungen von Menschen gestellt, die an vermeintlichen Erbkrankheiten litten – oft waren diese Diagnosen nur vorgeschobene Begründungen der Anträge.

Weimar. Lernort Weimar und das Weimarer Jugendtheater Stellwerk kooperieren für neues Projekt mit Universität Jena.

Wer an die Zeit des Nationalsozialismus denkt, dem fällt als erstes das größte Menschheitsverbrechen der Geschichte ein: die Schoah. Nur die wenigsten denken aber an ein anderes Massenverbrechen: die systematische Sterilisierung von kranken, unangepassten, geistig oder körperlich beeinträchtigten Menschen, später sogar deren Ermordung.

Dabei geht es um rund 400.000 Opfer der Zwangssterilisationen und rund 300.000 Opfer der Krankenmorde, ruft der Verein Lernort Weimar in Erinnerung. Die Urteile, die den Zwangssterilisierungen zugrunde lagen, wurden erst 1998 aufgehoben. Und erst 2007 sei das sogenannte „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ durch den Bundestag offiziell geächtet worden.

Schicksale der Opfer kennenlernen

Lange hing ein Mantel des Schweigens über diesem Kapitel deutscher Geschichte, und auch heute noch ist es vielen kaum bekannt. Das Projekt „Beredtes Schweigen – NS-Eugenikverbrechen und ihre Folgen“ will dies nun für Thüringen ändern. „Wir müssen die konkreten Schicksale der Betroffenen kennenlernen und Wege finden, diese ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Gerade auch junge Leute müssen wir erreichen“, sagt Jonny Thimm vom Lernort Weimar. Zu diesem Zweck kooperieren die AG Biologiedidaktik der Universität Jena mit Karl Porges als Projektleiter und der Lernort Weimar mit dem Weimarer Jugendtheater Stellwerk und der Künstlerin Anke Zapf.

Die Beteiligten haben sich viel vorgenommen: Bildungsmaterialien zu Täterorten werden von Carla Porges von der Universität Jena erarbeitet und vom Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) kostenfrei zur Verfügung gestellt, hier werden auch Fortbildungen für Lehrkräfte angeboten. Dörte Ernst vom Lernort Weimar führt Workshops für auszubildende Pflegekräfte des Weimarer Klinikums durch. Steffi von dem Fange recherchiert zu einzelnen Biographien von Weimarer Betroffenen, welche die Grundlage für ein Theaterstück des Stellwerk-Theaters und eine Graphic Novel der Künstlerin Anke Zapf bilden. Das zweijährige Projekt schließt ab mit einem internationalen Symposium an der Universität Jena.

Das Schweigen brechen

Verfolgen können alle Interessierten das Projekt auf der Homepage www.beredtes-schweigen.de und über Social Media. Gefördert wird es in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF).

„Wir befinden uns in einer historischen Situation, in der es bald keine Zeugen der NS-Verbrechen mehr geben wird. Umso wichtiger ist es, die Schicksale in Erfahrung zu bringen, aufzuarbeiten und auf geeignete Weise gerade auch an die junge Generation zu vermitteln“, sagt Steffi von dem Fange. Daher sind die Projektmitstreiter dankbar für alle, die bereit sind, das Schweigen zu brechen, um ihre Erfahrungen oder die Erlebnisse ihrer Familienmitglieder und Vorfahren nicht für immer dem Vergessen anheim zu geben. Wer möchte, ist vom Verein herzlich eingeladen, den Kontakt zum Projekt aufzunehmen über kontakt@lernort-weimar.de oder unter Telefon: 0178 206 89 40.