Weimar: Hotelbett auf dem Theaterplatz

Weimar. Nach dem Erfolg des YouTube-Kanals „Hotel TV 5.0“ hat das Team des Hotels Amalienhof um seine Chefin Claudia Wießner den nächsten kreativen Coup erdacht: Vor der Tür in der Amalienstraße steht bereits der „Hauptdarsteller“: ein Hotelbett samt Nachttisch und Laterne sowie Stehlampe.

Das sicher hinter einem Eisengitter ausgelagerte Hotelinterieur hat in den vergangenen Tagen noch Zuwachs erhalten. Eine Schaufensterpuppe, bereitgestellt und eingekleidet von der Apoldaer Modedesignerin Katrin Sergejew, die nicht weit vom Hotel entfernt auf dem Frauenplan einen Laden ihres Labels Kaseee betreibt. Zum Stillleben vor der Tür gehört zudem ein Koffer, der signalisiert: Es geht auf Reisen.

„Wenn die Gäste nicht zu uns kommen können, dann fahren wir eben zu ihnen“, erläutert Claudia Wießner die Grundidee, die mit einem großen Augenzwinkern entstanden ist. Denn ursprünglich wollte sich das Hotel nur an dem Aufruf des Innenstadtvereins beteiligen und eine Laterne vor die Tür stellen. Das war dem Vereinsmitglied Amalienhof aber zu wenig.

Schnelles Ausladen und Aufstellen als Übung

Das leere Hotelbett tritt am Montag mit dem Koffer und einem Puppentorso seine erste große Reise nach Berlin an. Als Testlauf stellte es Claudia Wießner am Freitag zunächst einmal vor dem Goethe- und Schillerdenkmal auf dem Weimarer Theaterplatz auf. Dabei wurde das schnelle Ausladen und Aufstellen geübt, wodurch das Überraschungsmoment für Passanten erst perfekt wird.

In Berlin, wo Claudia Wießner auch das Schwesterhotel Charlottenhof leitet, plant sie den humorvollen Coup vor einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten: dem Brandenburger Tor. Mit ins Boot oder Bett holt sie sich dafür den Geschäftsführer des Verbandes Christlicher Hotels (VCH), Axel Möller.

Im Vorjahr hatte das Hotel Amalienhof mit seinem YouTube-Kanal in der Branche und darüber hinaus für Furore gesorgt. In witzigen Clips zeigten die Mitarbeiter unter anderem, wie sie im eigens eingerichteten Homeoffice-Studio mit Staubwedeln, die zu Schwertern mutierten, das Virus aus dem Hotel vertreiben wollten. Die Kurzfilme brachten Claudia Wießner und ihrem Team einen der Thüringer Tourismuspreise ein – und das an dem Tag Ende Oktober, als die neuerliche Schließung aller Hotels für touristische Zwecke verkündet wurde.

Medien-Profi arbeitet auch an der Rezeption

Angesichts des digitalen Erfolgs wurde die Idee verworfen, das langsame Gäste-Internet im Haus zu vermarkten und den Amalienhof als „Digital-Detox-Hotel“ anzupreisen, in dem bewusst Verzicht auf W-Lan & Co. geübt wird. Im Gegenteil: Die Produktionen für den Online-Kanal verlangten nach mehr Geschwindigkeit im Netz, die geschaffen wurde.

Mittlerweile hat sich „Hotel TV 5.0“ so in der Branche herumgesprochen, dass andere Hotels sich von Claudia Wießner und ihrer Crew für eigene Clips anleiten lassen. Stets an ihrer Seite ist dabei neben ihrer Assistentin Beatrice vor allem der Medien-Profi Stefan Schmidt, der nebenher an der Hotel-Rezeption arbeitet.

Im Lockdown fiel die Belegung des Hotels auf magere zwei Prozent des Üblichen. Zurzeit aber können sich die Mitarbeiter wieder mehr als sonst in der Gästebetreuung üben: Im Haus leben und arbeiten Handwerker, die die Wasserleitung sanieren. Für den Tag, an dem die Gäste wiederkommen können.