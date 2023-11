Weimar im Wolkenmeer: Neues in der Galerie am Markt 21

Weimar. Joan Gutzmann zeigt Fotografien Weimars in der Galerie am Markt 21. Am 1. Dezember wird die Schau eröffnet.

Fotografien von Joan Gutzmann sind ab Freitag, 1. Dezember, in der Galerie am Markt 21 zu sehen. Die Ausstellung wird um 20 Uhr zur Musik von Peter Pansen und Sherman Potatoe an Gitarre und Banjo eröffnet. Die Schau ist Teil des Projekts Kulturstadtbonus, das Bilder an die Öffentlichkeit bringt, die zwischen 2019 und 2023 in und um Weimar entstanden sind.

Joan Gutzmann wurde 2004 in Weimar geboren und erforscht die Vergänglichkeit. So entstanden Tierpräparationen und seit 2019 analoge Fotografien. Nach dem Schulabschluss 2020 sind die alltäglichen Dinge des Stadtlebens und die Ecken und Kanten jenseits der „Kulturstadt“ mehr in die künstlerische Arbeit eingeflossen. Die Ausstellung ist bis 7. Februar zu sehen.