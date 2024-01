Weimar: Improvisationstalente gesucht

Der Bundeswettbewerb Schulpraktisches Klavierspiel "Carl Bechstein" in Weimar wendet sich an angehende Musikpädagogen aus dem ganzen Land.

Weimar „Carl Bechstein“-Wettbewerb lockt angehende Musiklehrer nach Weimar

Ende April treten Improvisationskünstlerinnen und -künstler am Klavier und mit der Stimme in Weimar in einen Wettstreit: Vom 25. bis 28. April findet der Bundeswettbewerb für schulpraktisches Klavierspiel „Carl Bechstein“ an der Weimarer Musikhochschule statt. Wer sein Können beweisen will, sollte sich jetzt bewerben. Noch bis 31. März läuft die Anmeldephase.

Der Wettbewerb richtet sich an angehende Musiklehrerinnen und -lehrer. Wessen Kompetenzen am Konzertflügel in freier Improvisation, im Liedspiel sowie im Partitur- und Vom-Blatt-Spiel am herausragendsten sind, stellt eine Jury in öffentlichen Wertungsrunden fest. Bewertet werden die Teilnehmenden von einer sechsköpfigen Jury unter dem Vorsitz von Ortwin Nimczik.

Die Preisträger werden den Wettbewerb am Sonntag, 28. April, mit einem Konzert im Saal Am Palais beschließen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Bereits am 25. April gibt es ein Eröffnungskonzert, bei dem Helmut Lörscher solo am Klavier sein Programm „Die Kunst des Augenblicks – Soirée der Improvisation“ spielt. Er gilt als Meister der Improvisation. Eintrittskarten zu 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, gibt es ab März in der Tourist-Information Weimar sowie an der Abendkasse.