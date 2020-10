Weimar: Infektionszahlen gehen hoch und runter

Das Corona-Infektionsgeschehen in Weimar und im Weimarer Land bleibt dynamisch. Dem Gesundheitsamt der Stadt sind seit Donnerstagnachmittag drei weitere positive Testergebnisse gemeldet worden. Alle neuen Fälle stehen in Zusammenhang mit einer Veranstaltung in einem Weimarer Restaurant, die zuletzt schon für acht neue Corona-Fälle gesorgt hatte. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Auch die Jenaplanschule und der Kindergarten am Dichterweg sind vom Infektionsaufkommen mit je einem positiven Fall betroffen, bestätigte das Presseamt Informationen unserer Redaktion. Die Kontaktpersonenermittlung in der Schule sei noch nicht abgeschlossen und dauere voraussichtlich bis Sonnabend an, teilte die Stadt mit. Daher sei bisher noch keine abschließende Festlegung zum weiteren Vorgehen mit der Schulleitung abgestimmt worden. Von Beobachtung, Tests und Quarantäne betroffen seien mehrere Klassen sowie die Lehrerinnen und Lehrer, welche die Klassen unterrichtet haben.

Ähnlich verhalte es sich mit dem Kindergarten. Dort sei bislang ein positiver Test bekannt. Die Gruppe und die betreffenden Erzieher würden kontaktiert und getestet. Insgesamt gehe es um etwa 45 Personen.

Damit waren in Weimar am Freitag 13.30 Uhr insgesamt 16 Infizierte in Weimar (+3) bekannt. Seit Pandemiebeginn stieg die Zahl der Infektionen auf 137. Genesen seien 121 Menschen. Eine person werde stationäre behandelt. In Quarantäne befinden sich 136 (+64) Personen.

Im Weimarer Land ist die Zahl der aktiv Infizierten seit Mittwoch (32) bis Freitagnachmittag (20) um zwölf Fälle gesunken. Freitag wurden keine neuen Infektionen gemeldet. Sechs Frauen und Männer konnten als genesen aus der Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit entlassen werden.

Im Landkreis sind vier Patienten in stationärer Behandlung. Die Zahl der Menschen in Quarantäne ging seit Mittwoch von 160 auf 120 zurück. 57 Reiserückkehrer aus aus Risikogebieten befinden sich weiterhin in häuslicher Absonderung. /red