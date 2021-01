Weimar informiert Senioren über Corona-Impfungen

In einem Schreiben an rund 5200 Weimarer, die 80 Jahre und älter sind und dementsprechend bei den Corona-Impfungen außerhalb von Einrichtungen die höchste Priorität genießen, hat Oberbürgermeister Peter Kleine die Senioren über das Prozedere informiert.



Nach fast einem Jahr der weltweiten Corona-Pandemie sowie monatelangen Schließungen, Verboten und Kontaktbeschränkungen vor Ort, „die leider noch einige Wochen andauern werden, ist dies ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht“, schreibt Kleine zum bevorstehenden Impfstart in der Stadt. „Ich hoffe sehr auf Ihr Mitwirken. Sie schützen nicht nur sich selbst, sondern auch andere“, betonte er darin. Und ebenso, dass die Impfungen natürlich auf freiwilliger Basis erfolgen.



Kleine erläutert in dem Schreiben, dass über 80-Jährige, die nicht in einem Senioren- oder Pflegeheim leben, selbst mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen einen Termin vereinbaren müssen. Entweder über die Impf-Hotline der KV unter Telefon 03643/4950490 oder das Impfportal www.impfen-thueringen, das diese mit dem Thüringer Gesundheitsministerium betreibt. Bei der telefonischen Anmeldung könne es allerdings zu längeren Wartezeiten kommen.

Kleine verwies zudem darauf, dass die Impfstelle, die am 13. Januar im Kulturzentrum Mon Ami am Goetheplatz die Arbeit aufnimmt, am Eingang zum kommunalen Kino über einen barrierefreien Zugang samt Fahrstuhl verfüge und der Weg dorthin ausgeschildert werde.