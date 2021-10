Weimar: Inklusivem Café Paul auf Buchenwald-Gelände droht die Schließung

In den Gebäuden am Parkplatz der Gedenkstätte befinden sich das Café und die Internationale Begegnungsstätte.

Weimar. Personalmangel bereitet für wegweisendes Inklusionsprojekt der Gedenkstätte Buchenwald und des Lebenshilfe-Werkes große Sorgen.

Das zeitweise Aus droht dem Café Paul des Lebenshilfe-Werkes Weimar/Apolda auf dem Gelände der Gedenkstätte Buchenwald. Im April 2020 hatten die beiden Partner den Vertrag für die wegweisende Kooperation unterzeichnet, erinnerte das Lebenshilfe-Werk in einer Presseinformation. Menschen mit und ohne Behinderung betreiben gemeinsam das Museumscafé Paul und die Internationale Jugendbegegnungsstätte.

Dafür wurde extra der Inklusionsbetrieb „Dienstleistungswerk Weimar/Apolda gGmbH“ gegründet. „Nach coronabedingten Schließungen könnten beide Einrichtungen nun wieder öffnen – wäre da nicht der Arbeitskräftemangel“, heißt es weiter. Wegen des fehlenden Personals müsse das Café im November und Dezember schließen. Und es drohe die längerfristige Schließung.

Noch hat Rola Zimmer, Geschäftsführerin des Lebenshilfe-Werkes, die Hoffnung nicht aufgegeben: „Wir waren so froh, nach Ende vieler Coronabeschränkungen den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Gerade an einem Ort wie der Gedenkstätte Buchenwald ist es wichtig, Begegnungen zwischen Menschen und natürlich auch die Versorgung von Gästen zu ermöglichen. Dass diese Dienstleistungen von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung an einem Ort wie der Gedenkstätte Buchenwald gemeinsam erbracht werden, erfüllt uns mit besonderem Stolz. Doch nur, wenn wir bis Ende des Jahres ausreichend Personal finden, können wir den Café-Betrieb aufrechterhalten.“ Händeringend gesucht würden ein Koch oder eine Köchin sowie mehrere Beschäftigte im Gastronomieservice- und Herbergsbetrieb.

In Inklusionsbetrieben wie dem „Dienstleistungswerk“ werde vorzugsweise in einer Tandemstruktur gearbeitet. Die Anzahl der Beschäftigten mit Behinderung und deren Arbeitsumfang richte sich nach den Aufgaben und den individuellen Möglichkeiten. Zudem werde bei Bedarf eine arbeitsbegleitende sozialpädagogische Betreuung und berufliche Weiterbildung angeboten.

