Weimar ist ein auffallend guter Ort zum Denken

Nominiert für den Debütpreis der inzwischen wegen des Coronavirus abgesagten lit.COLOGNE 2020 war Amanda Lasker-Berlins gerade in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienener Roman-Erstling „Elijas Lied“. Als Studentin an der Bauhaus-Universität hatte die 1994 in Essen geborene Autorin bereits ihr Stück „Das Kind, das keines mehr wurde“ veröffentlicht. Mittlerweile lebt die Absolventin des Studiengangs Freie Kunst zwar nicht mehr in Weimar, kommt aber regelmäßig für Schreibaufenthalte in die Stadt. So sind auch große Teile von „Elijas Lied“ in Weimar entstanden. Ihr Roman handelt von drei Schwestern, die sehr unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen haben. Ein Roman, der sich auf die Suche danach macht, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt gelingen kann und was ihn zerstört. Wir sprachen mit Amanda Lasker-Berlin.

Was bedeutet es, große Teile von „Elijas Lied“ sind in Weimar entstanden?

In Seitenzahlen lässt sich das schwer sagen. Ich versuche, so viele Schreibaufenthalte wie möglich in Weimar zu machen. Dabei sind die Gespräche mit einer befreundeten Künstlerin, die in Weimar lebt und der dieser Roman auch gewidmet ist, am wichtigsten. Bei langen Spaziergängen mit ihr durch Weimar wurde dieser Roman extrem vorangetrieben.

Was hat Sie zu dem Roman angeregt?

Mich interessiert, wann aus einem privaten Blick auf die Welt eine politische Haltung wird. Besonders angetrieben hat mich die Frage danach, warum so viele junge Menschen sich menschenfeindlich äußern und auch verhalten: wie aus Gedanken physische Gewalt wird. In Hinblick auf Weimar hat mich natürlich auch nachdenklich gemacht, dass so viele junge Thüringer die AfD gewählt haben. Mich beschäftigt Weimar auch als Stadt, weil sich in ihr viele verschiedene Sichtweisen auf Geschichte abbilden. Aktuell frage ich mich, wie die Erinnerungskultur sich verändern darf und muss, sodass daraus Hinweise für gegenwärtiges Handeln gefunden werden können.

Warum kommen Sie zu Schreibaufenthalten nach Weimar?

In Weimar kann ich wunderbar arbeiten. Die meiste Zeit verbringe ich dann im Studienzentrum der Anna-Amalia-Bibliothek und schreibe in der konzentrierten Atmosphäre. Die Bibliothek ist auch ein perfekter Ort für Recherchen. Spaziergänge durch den Park für eine Denkpause sind einzigartig. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber Weimar ist ein auffallend guter Ort zum Denken.

Die Frage, „wie gesellschaftlicher Zusammenhalt gelingen kann?“, ist ja gerade jetzt, in der Corona-Krise, besonders aktuell. Welche Antworten haben Sie gefunden?

Ich denke, dass es in dieser Krise besonders wichtig ist, vernünftig zu sein und sensibel für andere. Die Chance, die ich in dieser Krise sehe, ist, dass alle einmal durchatmen können, reflektieren und lesen. Gleichzeitig sind die wirtschaftlichen Konsequenzen der Krise noch nicht abzusehen. Daher denke ich, dass der Umgang der Politik mit den Nachwirkungen der Corona-Krise mehr über den gesellschaftlichen Zusammenhalt offenbaren wird, als einige Wochen, die wir in Quarantäne verbringen werden.

Wäre die Corona-Krise für Sie als Autorin ein Thema? Und wenn ja, welche Perspektive würde Sie daran interessieren?

Erst einmal kann man in dieser Krise sehen, welche Ausschlussmechanismen in unserer Gesellschaft greifen. So finde ich es schockierend, wie auf Menschen mit asiatischen Wurzeln reagiert wird. Wie Hamstern die Menschen ausschließt, die es sich nicht leisten können, Vorräte zu kaufen. Mehr denn je sind wir mit den Auswirkungen der Globalisierung konfrontiert. Durch die Krise wird mir stärker bewusst, wie wichtig der öffentliche Raum ist und der Austausch, der dort stattfindet. Ich werde die Zwangspause nutzen, um darüber zu schreiben. Wahrscheinlich einen Theatertext.

Werden Sie Ihren Roman in Weimar vorstellen?

Ich würde sehr gerne, aber durch die Corona-Krise sind die Veranstalter zögerlich mit der Planung. Man wird sehen, wie sich das entwickelt.

Wie kam der Kontakt zur Frankfurter Verlagsanstalt (FVA) zustande?

Meine Agentin hat den Kontakt zum Verlag hergestellt und die Vermittlung übernommen. Auf der Londoner Buchmesse im vergangenen Jahr ist dann alles in Rollen gekommen.

Gibt es für Sie bereits ein neues Buchprojekt?

Mein nächster Roman ist schon fertiggeschrieben und auch schon bei der FVA untergebracht. In ihm wird es um den Völkermord an den Herero und Nama 1904 in Namibia gehen.

Wo sehen Sie Ihre künftigen beruflichen Schwerpunkte?

Arbeiten will ich am liebsten weiterhin so wie jetzt: Schreiben und Theatermachen. Für mich ist es wichtig, sowohl Regie zu führen, als auch zu schrieben, weil sich diese beiden Kunstsparten wunderbar ergänzen. Was ich in einem Roman untersuche, probiere ich gerne auch auf der Bühne und was ich bei einer Probe verhandele, inspiriert mich oft zu einem neuen Text.