Weimar: Kinder veranstalten Kuchenbasar für sozialen Zweck

Weimar. Die Klasse 4b der Pestalozzi-Grundschule spendet der Weimarer Tafel 355,01 Euro aus Kuchenverkauf.

Zum 20-jährigen Bestehen der Kinderuni Weimar veranstaltete die Klasse 4b der Pestalozzi-Grundschule auf dem Theaterplatz einen Kuchenbasar und spendete jetzt die Einnahmen der Weimarer Tafel. Dank der Eltern, Großeltern, Schülerinnen und Schüler blieben zum Kuchenbasar keine Kuchenträume offen. Kleine und große Leckermäuler freuten sich über Blaubeer-Muffins, Mandelkuchen und Thüringer Obstkuchen. So füllte sich das Spenden-Glas mehr und mehr.

Der Kassensturz ergab die stattliche Summe von 355,01 Euro. Die Klasse war sich zuvor schon einig: Dieses Geld sollte für einen guten Zweck gespendet werden, und es wurde entschieden, es der Weimarer Tafel zu übergeben. Und so kam es, dass die Schülerinnen und Schüler sowie die Klassenlehrerin der 4b voller Stolz zur Tafel in die Georg-Haar-Straße 14 wanderten und die gesamten Einnahmen an Mitarbeitende der Tafel übergaben. Als Dankeschön gab es für jeden ein kleines Eis und einen Rundgang durch die einzelnen Abteilungen der Tafel.

Das Interesse an der Arbeit war groß. Wie findet die Ausgabe der Lebensmittel statt, wo kommen die Lebensmittel her, wer hat Anspruch auf die Unterstützung? So erfuhr die Klasse, dass aktuell neben den vielen Erwachsenen auch 858 Kinder auf die Tafel angewiesen sind. „Und wofür braucht ihr unsere Spende?“, lautete eine weitere Frage, auf die die langjährige ehrenamtliche Helferin Ilse Heintze erklärte, dass die Lebensmittel von vielen Discountern abgeholt werden müssen, auch aus Erfurt. „Um die Abholung der geretteten Lebensmittel zu gewährleisten und um diese an Menschen mit dem Tafelpass verteilen zu können, müssen unsere Autos vollgetankt sein. Dafür benötigen wir Spenden, auch eure!“