Weimar: Kindergärten sollen geöffnet bleiben

Mit Unverständnis hat Stadt Weimar auf die grundsätzlichen Schulschließungen in Thüringen am Montag reagiert. „Derartige ad hoc Entscheidungen haben weitreichende Folgen. Wegen 10 bis 15 Zentimetern Neuschnee in Weimar werden Eltern nun kurzfristig vor ein Betreuungsproblem gestellt, obwohl im Grunde einfach nur Winter ist“, ärgerte sich Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos).

Es sei daher auch nicht im Sinne der Stadtverwaltung, neben den Schulen nun auch die Kindergärten zu schließen, heißt es in einer Pressemitteilung. Man werde das als Stadt nicht grundsätzlich verfügen. Es sei dennoch möglich, dass sich einzelne Träger dazu entscheiden, eine Schließung ihrer Einrichtungen zu veranlassen. Sollten sie unsicher sein, wurden die Eltern gebeten, mit dem Träger ihrer Einrichtung Kontakt aufzunehmen.

Darüber hinaus hat die Stadtverwaltung an alle Eltern dringend appelliert, die Notbetreuung weiterhin nur im Ausnahmefall und in Ermangelung von Alternativen in Anspruch zu nehmen. Das sei jedoch in der Corona-Lage begründet und nicht durch dem Winter.

Den angekündigten Wintereinbruch als Anlass der Schulschließungen hält Peter Kleine für überzogen. „Wenn es schneit, dann räumt man, ist vorsichtiger und freut sich ansonsten über den Schnee“, so Kleine.

Notbetreuung in der Landgemeinde Am Ettersberg

Die Träger hatte die Stadt gebeten, ihre Einrichtungen nicht alternativlos zu schließen, falls sie sich zu so einem drastischen Schritt entscheiden.

Ähnlich kalt getroffen wurde die Landgemeinde Am Ettersberg von der Landesverfügung zu Schulen und Horten. Die Kindergärten bleiben dagegen im Nordkreis geöffnet. „Die Einrichtungen stehen für Kinder von Eltern offen, die Anspruch auf Notbetreuung haben“, bekräftigte Bürgermeister Thomas Heß nach Rücksprache mit den Trägern. Angestellte mit längerem Anfahrtsweg wolle man nicht unter Druck setzen, dass diese pünktlich sein müssen. Es sei möglich, dass zunächst weniger Personal da ist.