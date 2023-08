Weimar: Knoten am Hauptbahnhof wieder befahrbar

Weimar. Die Freigabe unterhalb der Unterführung ist Freitagmittag geplant. Das sollten Kraftfahrer, Fußgänger und Buskunden beachten:

Die Arbeiten im zweiten Unterabschnitt für den grundhaften Ausbau der Ettersburger Straße sind weitgehend abgeschlossen. Konkret geht es um den Bereich obere Ernst-Thälmann-Straße einschließlich der Einmündungen zum Stadtring und der Schopenhauerstraße. Geplant ist laut Stadt, die Straße dort am Freitag, 18. August, gegen 14 Uhr, freizugeben. Damit ist die Fahrt vom Bahnhof aus stadteinwärts beziehungsweise in der Gegenrichtung wieder möglich. Die Verbindung durch die Unterführung nach Norden bleibt indes bis Ende Oktober gekappt.

In dem Knotenpunkt, der freigegeben werden kann, seien Fahrbahn und Markierung fertiggestellt. Die Ampel sei entsprechend der möglichen Fahrwege umprogrammiert. Die alte Hängebeleuchtung wurde durch neue Mastleuchten ersetzt. Die Gehwege auf der Ostseite der Ernst-Thälmann-Straße seien fertig gepflastert, der Gehweg auf der Westseite wurde vorerst provisorisch befestigt. Die Fertigstellung hier sei bis Ende August vorgesehen. Bis dahin stehe Fußgängern nur die Ostseite zur Verfügung.

Die Freigabe hat auch positive Auswirkungen auf den ÖPNV, die mit Dienstbeginn am Samstag in Kraft treten. Dann verkehren die Linien 2, 5, 7, 8 und 9 wieder über den bisher gesperrten Bereich. Dementsprechend fahren die 2, 7 und 9 die Haltestellen Ernst-Thälmann- und Pabststraße wieder an, und die 8 stoppt wieder an der Haltestelle Bertuchstraße.