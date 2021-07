Weimar kommt am Museum ins Rollen

Weimar. Die Klassik-Stiftung und die Stadt Weimar richten nächste Woche Rollsporttage für jedermann aus.

Die Klassik-Stiftung und die Stadt Weimar laden in der kommenden Woche vom 21. bis 23. Juli jeweils ab 14 Uhr zu „Rollsport-Tagen“ auf dem Stéphane-Hessel-Platz am Bauhaus-Museum ein. Bei dem dreitägigen kostenfreien Programm für Kinder, Jugendliche und Familien dreht sich in Kooperation mit weiteren Weimarer Institutionen und Akteuren alles ums Rad.

Geschützt vom Straßenverkehr und mit seiner glatten Oberfläche eignet sich der Stéphane-Hessel-Platz hervorragend, um Laufradfahren zu lernen oder ein paar neue Tricks mit dem Skateboard auszuprobieren. Unter dem Motto „Auf die Räder!“ sind bei den Rollsport-Tagen unter anderem die Polizei-Inspektion Weimar mit einer Jugendverkehrsschule und kostenfreier Fahrradcodierung sowie die mobile Fahrradwerkstatt des Jugendclubs Nordlicht dabei. Es finden Skate- und Rollschuh-Workshops des Teams Jugendarbeit Weimar (TJW), Pop-up-Workshops des „Grünen Labors unterwegs“ der Klassik-Stiftung und die Prämierung der Siegerinnen und Sieger des Stadtradeln-Wettbewerbs statt. Die Weimarer Lastenrad-Initiative „WELA“ bietet ein Fahrtraining für Lastenräder an. Thematischer Rahmen der Veranstaltung ist die Ausstellung „Bauhaus und Natur – Lyonel Feininger mit dem Rad unterwegs“ im Bauhaus-Museum Weimar.