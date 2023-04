Weimar: Konzerte und Stummfilm-Klassiker

In die Kirche St. Ursula in Taubach wird zum Frühjahrskonzert eingeladen.

Veranstaltungstipps für das Wochenende

Frühlings-Chorkonzertin der Taubacher Kirche

Ein Frühjahrskonzert gibt der Männerchor Taubach unter Leitung von Harald Dübler am Sonntag, 23. April, um 17 Uhr in der Kirche St. Ursula. Begleitet wird das Ensemble von Heidemarie Dübler (Blockflöte/Percussion) und Horst Koschelnik (Akkordeon). Es erklingen Volksliedsätze, afrikanische Liedbearbeitungen und internationale Chormusik. Der Eintritt ist frei. Spenden zu Gunsten der Kirchenrestaurierung sind willkommen.

Konzert mit Rock & Popim Gemeindezentrum West

Das evangelische Gemeindezentrum „Paul Schneider“ in West haben sich die Weimarer Musiker Christian und Martin Lott für einen Auftritt am Sonntag, 23. April, um 17 Uhr ausgewählt. Die Brüder, bekannt aus der Bands „Borderline“ und „Acousticline“, sind derzeit in Kirchen und Schlössern mit eigenen Lieder sowie bekannten zeitlosen Stücken unterwegs. Der Eintritt kostet 14 Euro.

Gedenkkonzert für WeimarerInstitution am Klavier

In Erinnerung an Professorin Sigrid Lehmstedt, die die Klavierausbildung in Weimar lange prägte und im November 93-jährig starb, richtet die Musikhochschule am Sonntag, 23. April, ein Konzert aus. Im Saal am Palais spielen um 16 Uhr ehemalige Studierende und Schüler ihrer Klasse. Es erklingen Werke von Beethoven, Schubert, Liszt, Bizet und Gershwin. Eintritt frei.

Stummfilm-Klassikermit musikalischer Begleitung

Mit Live-Begleitung durch Mykyta Sierov an der Oboe und Richard Siedhoff am Flügel zeigt Weimars Lichthaus-Kino am Sonntag, 23. April, den französischen Stummfilm „Das Paradies der Damen“ von 1930. Die Verfilmung des Zola-Romans ist um 19.30 Uhr zu sehen.