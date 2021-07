Weimar: Künstler wagt den „Goldenen Schnitt“

In der Galerie „Unartig“ an der Windischenstraße 15 wird eine neue Ausstellung eröffnet.

Weimar. In der neuen Ausstellung in der Galerie „Unartig“ wird ein Publikumspreis ausgeschrieben: Jeder Besucher kann sein Lieblingsbild auswählen.

„Goldener Schnitt“ ist die Ausstellung mit Werken von Darius Tamkevicius betitelt, die am Freitag, 16. Juli, 19 Uhr, in der Galerie Unartig an der Windischenstraße 15 eröffnet wird. Der litauische Künstler stellt seine Zeichnungen und Porträts bekannter Persönlichkeiten aus Literatur, Musik und Film aus.

Die angewandte Technik und ihre Umsetzung machen diese Kunstwerke zu einem besonderen visuellen Erlebnis: Mit einem Gelschreiber erzielt der Maler ein äußerst dynamisches Bild. Durch Elektrolyse werden die Zeichnungen auf Edelstahlplatten übertragen.

Während der Ausstellung bis zum 13. August kann man dem Künstler bei seinem Schaffen zusehen.