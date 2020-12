Viele Menschen aus Weimar und dem Weimarer Land haben ihre kostenlosen Masken bereits. Aber die Ausgabe an läuft nicht überall reibungslos.

Weimar: Kunden-Kritik an Apotheken

Die vor einer Woche gestartete Ausgabe von kostenlosen FFP2-Masken an Menschen aus Risikogruppen läuft nicht überall reibungslos. Zunehmend gibt es Kritik an den Ausgabemodalitäten, die manche Apotheken anwenden.

So schilderte eine 30-jährige Asthmatikerin, dass ihr in einer Weimarer Apotheke die drei Masken nicht ausgehändigt worden sind. Mit dem Hinweis, sie sei keine Stammkundin und habe keine Kundenkarte, sei sie zunächst auf einer Warteliste notiert worden und habe tags darauf einen Anruf erhalten, dass sie keine Masken von der Apotheke bekomme. Auch das Argument der Weimarerin, sie habe keine Stammapotheke und doch in der betroffenen Apotheke erst ein Rezept eingelöst, führte nicht zum Ziel.

„Das ist nicht rechtens“, sagte der Weimarer Apotheker Stefan Fink, zugleich Vorsitzender des Thüringer Apothekerverbandes. Die Abgabe könne nicht an eine Kundenkarte gekoppelt werden. Als Nachweis, zu einer Risikogruppe zu gehören, reiche bei Menschen ab 60 Jahren der Personalausweis. Im Falle der jungen Asthmatikerin sei ihr Anspruch durch das Rezept belegt.

Die Sprache verschlug es dem Apotheken-Sprecher bei der Schilderung einer Magdalaerin. Sie sollte für die sechs Masken für sich und ihren Mann in ihrer Stammapotheke in Isserstedt jeweils drei Euro Pfand entrichten. Begründet worden sei dies damit, dass die Apotheken für den Kauf der Masken in Vorkasse gehen mussten. Die Kundin aus Magdala beließ es dabei, nur zwei Masken zu nehmen und erhielt dafür einen Pfandbon, den sie einlösen könne, wenn der Bund die Auslagen der Apotheken beglichen habe.

„Unglaublich“, kommentierte Stefan Fink und fügte hinzu: „Manche Apotheker sind einfach nicht kundenorientiert, aber das Gros macht eine tolle Arbeit.“ Letztere wurde in Bezug auf die Masken jetzt honoriert. Das vorgestreckte Geld sei Montag bei den Apotheken eingegangen.