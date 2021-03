Weimar: Kurzarbeit sichert weiter viele Arbeitsplätze in der Region

Leicht gestiegen ist im Februar die Arbeitslosigkeit in Weimar und im Weimarer Land. Betroffen sind 2243 Menschen in der Stadt, 26 mehr als im Januar und 363 mehr als vor einem Jahr. Im Kreis stieg die Zahl der Arbeitslosen auf 2240 Menschen (+29), das sind 304 mehr als im Februar 2020. Die Quote blieb in Weimar (6,9 Prozent) stabil, im Weimarer Land (5,1 Prozent) stieg sie minimal.

Die Unternehmen setzen laut Agentur weiter auf Kurzarbeit und halten möglichst am Stammpersonal fest. Neu angezeigt worden sei sie in Weimar für 72 Betriebe mit 500 Beschäftigten, im Kreis für 471 Mitarbeiter in 50 Firmen.

Angestiegen ist die Arbeitslosigkeit unter jüngeren Leuten, die nach der Ausbildung nicht nahtlos eine Stelle bekommen haben. Firmen seien naturgemäß vorsichtig mit Neueinstellungen. Zudem hätten es Langzeitarbeitslose schwer.

Die Zahl der neu gemeldeten Stellen stieg in Weimar leicht auf 162 (+9) und stagnierte im Kreis bei 152. Gesucht würden Mitarbeiter über Personaldienstleister, im verarbeitenden Gewerbe und im Gesundheits- und Sozialwesen, ferner in Weimar in der Dienstleistung, Verwaltung sowie in Erziehung und Unterricht sowie im Kreis in Handel, Logistik und auf dem Bau.