Weimar: Legefelder Unterstützung für Kriegsopfer in der Ukraine

Legefeld. Für Auszubildende im Ramada-Hotel werden dringend Powerbanks zum Aufladen ihrer Handys gesucht.

Gleich bei mehreren Gelegenheiten haben die Legefelder Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel (Weimarwerk) und ihre Mitstreiter Spenden für die Ukraine gesammelt.

Gemeinsam mit dem „Ortsverein Füreinander – Miteinander Legefeld“ sowie der Selbsthilfegruppe „LuIk plus...“ widmeten sie den Erlös des Kinderfaschings den Betroffenen der russischen Invasion. DJ Krauti, der bei der Feier ehrenamtlich im Einsatz war, gab 50 Euro dazu, sodass nach Angaben von Petra Seidel 200 Euro auf ein Spendenkonto überwiesen werden konnten.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch die Europäische Bewegung Thüringen, deren Schatzmeisterin sie ist, beschloss, seine Mitglieder bei Projekten für die Ukraine zu unterstützen und überwies zweckgebunden 300 Euro auf das Spendenkonto der Awo.

Zur Unterstützung der ukrainischen Auszubildenden des Legefelder Ramada-Hotels hat die Ortsteilbürgermeisterin darüber hinaus um ganz konkrete Hilfe gebeten: Weil die jungen Mitarbeiter sehr um ihre Angehörigen bangen und daher so oft es geht mit ihnen telefonisch in Kontakt treten möchten, benötigen sie zum Aufladen ihrer Handys dringend Powerbanks. Eventuell, so Petra Seidel, hätten ja Firmen welche als Werbepräsente, die sie spenden möchten. Kontakt: Telefon 03643/909032 (mit Anrufbeantworter).