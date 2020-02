Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimar leistet Trier Starthilfe

In Weimars Partnerstadt Trier sind die Narren los. Die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Ehrang brachte am vergangenen Samstag im ausverkauften Bürgerhaus des Stadtteils ihre erste Prunksitzung dieses Jahres über die Bühne. Einmal mehr war eine Abordnung des Weimarer Handwerker-Carnevals mit von der Partie – allen voran das Stadtprinzenpaar Prinzessin Lisa und Prinz Sören. Seit Jahrzehnten verbindet beide Karnevalsvereine eine Freundschaft. Nach dem närrischen Auftakt hatte die Stadt Trier jedoch weit weniger unterhaltsame Momente zu überstehen. Am Dienstag hatte starker Regen in der Region für einen bedrohlich steigenden Pegel der Mosel gesorgt.