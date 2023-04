Weimar Literaturfestival Lesarten startet

Weimar. Zur Eröffnung am Donnerstag, 20. April, stellt Christoph Hein seinen Roman „Unterm Staub der Zeit“ in Weimar vor.

In wenigen Tagen beginnen die Lesarten, Weimars Literaturfestival. Zur Eröffnung am Donnerstag, 20. April, stellt Christoph Hein seinen Roman „Unterm Staub der Zeit“ vor, der einen Tag vorher in Berlin Premiere feiert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, übernehme die Moderation Hasko Weber, Generalintendant des DNT. „Ein besserer Auftakt lässt sich kaum denken für ein Programm, das bis zum 21. Juni unter dem Titel ,So viele Leben…’ stattfinden wird“, so ein Sprecher der Stadt.

Auf dem Programm stehen Begegnungen und Gespräche mit bekannten Autorinnen und Autoren wie Marion Brasch, Volker Braun, Karen Duve, Christine Hansmann, Judith Hermann, Angela Krauß, Andreas Maier, Clemens Meyer, Christoph Peters, Marc Sagnol, Regina Scheer, Andrzej Stasiuk, Michael Stavarič und Carolin Würfel. Zudem gebe es postume Verneigungen vor Wulf Kirsten, Matthias Biskupek und Horst Hussel. „Neuerscheinungen warten aufs Kennenlernen, ein Text feiert öffentlich Premiere, ein Abend gilt der Lyrik, ein ganzes Programm dem Film und ein weiteres bietet für verschiedene Altersgruppen Kinder- und Jugendliteratur.“

Insgesamt erwarten die Besucherinnen und Besucher 33 Veranstaltungen und 45 Mitwirkende – zu moderaten Eintrittspreisen, wie es heißt. Der Kartenvorverkauf bei den Tourist-Informationen in Weimar, Erfurt, Jena, der Kurverwaltung Bad Berka und im Netz hat begonnen. Aktuelle Informationen erhalten Interessenten im Netz unter www.lesarten-weimar.de.